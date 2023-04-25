الربيع الأوكراني.. هجوم قد يلقي بملف الحرب على مائدة التفاوض
ما زال هناك وقت كافٍ ليفرد الربيع ذراعيه لأشهر قادمة في أوكرانيا، وسط تأكيد مسؤولين أمريكيين أن كييف تستعد لشن هجومها المنتظر ضد روسيا في بداية الشهر المقبل.
أشهر من الدعم الغربي لأوكرانيا ساهمت في تجميع ترسانة ضخمة يستعد الأوكرانيون لاستثمارها بضربة موجهة تكتسب زخما فريدا ولكنه في الآن نفسه سلاح ذو حدين.
أوضح مسؤولون أمريكيون، بحسب تقرير لنيويورك تايمز، أن الهجوم المنتظر إن لم يكن حاسما فستكون له عواقب على كييف في حال عدم تحقيق أهدافه، إذ سيعني نهاية الدعم الغربي، ما يجبر الأوكرانيين على الدخول في محادثات سلام جادة مع الروس لإنهاء الصراع أو على الأقل تجميده.
12 لواء قوام كل واحد منها 4000 جندي -بحسب وثائق البنتاغون المسربة- تستعد بداية الشهر المقبل لتنفيذ الهجوم الذي ستتكشف صورته في البداية على طول الساحل الأوكراني على بحر آزوف قرب جزيرة القرم.
ووسط مخاوف أمريكية من هجوم لا يجني ثمارا، أبدى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، ألكسندر فيرشبو، تفاؤله، مشيرا إلى أن على الأوكرانيين تحقيق نتائج لائقة واسترجاع مزيد من الأراضي والنفوذ، ما يكسبهم مزايا تفاوضية عند الحديث عن تسوية مع الروس.
هجوم يرى به الأوكرانيون فرصة لخرق خطوط دفاع الروس وتحقيق انهيار واسع في صفوف الجيش الروسي، إلا أن المراقبين الأمريكيين لا يرجحون أن يحقق تحولا كبيرا في الزخم لصالح كييف.
وتبرز عدة تحديات أمام الأوكرانيين لشن هجومهم المرتقب، منها حرب الاستنزاف التي خاضها الجيش ويخوضها في باخموت، والألغام الروسية ووسائل التشويش على الاتصالات والتفوق العددي.
ويرى مراقبون أن الأوكرانيين رغم ما خسروه من أسلحة وذخائر في باخموت، إلا أنهم الآن يمتلكون المدرعات والدبابات الأوروبية، كما يمتلكون أجهزة لإزالة الألغام تسلموها حديثا من الغرب وسيكون لها دور مهم في خرق حواجز الألغام الروسية في حال استخدامها كما يجب، كما سيكون للاستخبارات الأمريكية وتلك التابعة للناتو دور خلال الهجوم عن طريق إعلام الأوكرانيين بتحركات الجيش الروسي خلال الهجوم، ما يجنب دبابات ليوبارد الأوروبية وقوعها في شرك الاقتناص.
هجوم مرتقب حصل على تحشيد غربي كبير، يرى خبراء في حال فشله، صعوبة بتمكن الغرب من إعادة إنشاء مثيل له على المدى المنظور، فالحلفاء الغربيون لا يملكون حاليا الإمدادات الكافية، ولن يكون الإنتاج المحلي للغرب قادرا على سد الفجوة في نقص الذخيرة حتى بداية العام المقبل.