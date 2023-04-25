الربيع الأوكراني.. هجوم قد يلقي بملف الحرب على مائدة التفاوض

أوضح مسؤولون أمريكيون، بحسب تقرير لنيويورك تايمز، أن الهجوم المنتظر إن لم يكن حاسما فستكون له عواقب على كييف في حال عدم تحقيق أهدافه، إذ سيعني نهاية الدعم الغربي، ما يجبر الأوكرانيين على الدخول في محادثات سلام جادة مع الروس لإنهاء الصراع أو على الأقل تجميده.

12 لواء قوام كل واحد منها 4000 جندي -بحسب وثائق البنتاغون المسربة- تستعد بداية الشهر المقبل لتنفيذ الهجوم الذي ستتكشف صورته في البداية على طول الساحل الأوكراني على بحر آزوف قرب جزيرة القرم.

ووسط مخاوف أمريكية من هجوم لا يجني ثمارا، أبدى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، ألكسندر فيرشبو، تفاؤله، مشيرا إلى أن على الأوكرانيين تحقيق نتائج لائقة واسترجاع مزيد من الأراضي والنفوذ، ما يكسبهم مزايا تفاوضية عند الحديث عن تسوية مع الروس.