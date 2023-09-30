وثيقة مسرّبة: سوناك يعرف العواقب الوخيمة لإلغاء توسعة خط سكك الحديد
كشفت وثيقة مسرّبة، نشرتها صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت، عن معرفة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير خزانته جيريمي هنت، بالعواقب الوخيمة التي ستؤدي للفوضى، في حال ألغى مشروع توسعة خط السكك الحديدي عالي السرعة.
الوثيقة المصنفة بأنها "رسمية وحساسة" جرت كتابتها قبل المباحثات بين "سوناك" و"هنت"؛ إذ أمرت الحكومة بإعدادها هذا العام، في إطار مساعيها لاستكشاف تدابير لتوفير التكاليف، بعدما زادت ميزانية إعادة بناء المحطة بمقدار 2.2 مليار جنيه إسترليني.
كان الهدف من الوثيقة دراسة بدائل لخطط إعادة البناء الحالية، لكنها خلصت إلى أن جميع الخيارات البديلة تكمن فيها مشاكل كبيرة.
ويرد بالوثيقة "أن الإخفاق في إعادة بناء المحطة المزدحمة التي تبلغ تكلفتها 45 مليار جنيه إسترليني، كما هو مخطط له، سيؤدي إلى فوضى في النقل، تشمل طوابير لا نهاية لها من المسافرين، وتجاوزات لمعايير راحة الركاب، من خلال الإفراط في الازدحام."
كما حذرت من أن إغلاق المحطات سيصبح أمرًا شائعًا خلال العقد المقبل، فيما تقول مصادر في قطاع السكك الحديدية إنه من المحتمل أن يتم إغلاق محطة يوستين، التي تعد أكثر محطات النقل بين المدن ازدحامًا في بريطانيا، في أوقات الذروة بشكل يومي، بالطريقة ذاتها التي يتم فيها إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق في لندن لتفادي وقوع اصطدامات بين القطارات.
بوريس جونسون يحذر
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كان آخر شخصية تحذر سوناك وهنت من التخلي عن المشروع، قائلً:ا "إنهما سيكونان فقدا عقليهما، إن أقدما على هذا الأمر".
بهذا الموقف، يكون جونسون قد انضم إلى الشخصيات التي انتقدت عدم التزام الحكومة ببناء كامل الشبكة.
يتزايد الطلب على محطة يوستين المكتظة، بالأصل، والمبنية في ستينيات القرن الماضي، وقد أعرب مخططو النقل عن ارتياحهم من خطة رفع كفاءتها.
وتقول الوثيقة: "من الواضح أن هناك أماكن في المحطة وصلت إلى طاقتها الاستيعابية، حتى من دون ربطها مع خط السكك السريع الذي سيأتي بالمزيد من الركاب".
ووفقا لمصدر في قطاع صناعة السكك تحدث للصحيفة؛ فإن إلغاء المشروع يعد مثالًا آخر على عدم فهم الحكومة للعواقب الوخيمة المترتبة على أفعالها، قائلًا إنه من دون عملية إعادة البناء المخطط لها؛ فإن محطة يوستين ستنزلق إلى الفوضى الكاملة خلال عقد، ومن المحتمل أن يتم إغلاقها لفترات طويلة في اليوم لدواعٍ متعلقة بالأمان.
المصدر: صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية