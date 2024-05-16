رئيس الحكومة السلوفاكية في حالة مستقرّة لكنّها لا تزال "خطرة جداً"

أعلن نائب رئيس الحكومة السلوفاكية الخميس أنّ حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو استقرّت خلال الليل لكنّها لا تزال "خطرة جداً"، غداة تعرّضه لإطلاق نار.

وقال روبرت كاليناك الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضاً، "خلال الليل، تمكّن الأطباء من وقف تدهور حالة المريض"، مضيفاً "للأسف، لا تزال الحالة خطرة للغاية لأنّ الإصابات معقّدة".

وأطلق المسلح النار على فيكو خمس مرات؛ ما ترك رئيس الوزراء في البداية في حالة حرجة، وخضع لعملية جراحية بعد ساعات من مساء الأربعاء، وفق وكالة "رويترز".

وقال نائب رئيس الوزراء والبيئة السلوفاكي "لقد شعرت بصدمة شديدة، ولحسن الحظ، على حد علمي، سارت العملية الجراحية بشكل جيد، وأعتقد أنه سينجو في النهاية. إنه ليس في وضع يهدد حياته في هذه اللحظة".

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، تعرَّض في وقت سابق الأربعاء، لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد.

ونقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن، فيما أوقفت الشرطة المسلح المشتبه فيه بإطلاقه النار، حسب ما أفادت صحيفة "دينيك إن ديلي".