بعد تدهور حالته الصحية.. نتنياهو ينقل صلاحياته لوزير القضاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تأجيل جلسة الحكومة الأسبوعية المقررة اليوم الأحد، والمشاورات الأمنية التي كان سيشارك بها، فيما سيتولى وزير القضاء ياريف ليفين مهامه.

يأتي ذلك بعد تدهور صحة نتنياهو مؤخرًا وخضوعه لعملية جراحية حرجة لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، بعد أيام فقط على خروجه من المستشفى إثر وعكة صحية.

وتقرر أيضاً إلغاء اللقاء الذي كان سيجمع نتنياهو برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، علاوة على تأجيل زيارة نتنياهو المقررة هذا الأسبوع إلى تركيا وقبرص.

وذكر البيان أن "نتنياهو خضع فجر اليوم الأحد، لعملية جراحية تحت المخدر لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في مستشفى شيبا في رمات غان بالقرب من تل أبيب".

وأشار إلى أنه "خلال هذه الفترة سيحل وزير القضاء، نائب رئيس الحكومة ياريف ليفين، محل نتنياهو".

وأعلن مستشفى "شيبا" الطبي في بيان مقتضب أن "عملية زرع جهاز لتنظيم دقات القلب في جسد نتنياهو تكللت بالنجاح، حيث يرقد نتنياهو في قسم أمراض القلب في المستشفى للمراقبة الطبية، ومن المتوقع أن يتم تسريحه في وقت لاحق اليوم".