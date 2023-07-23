بعد تدهور حالته الصحية.. نتنياهو ينقل صلاحياته لوزير القضاء
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تأجيل جلسة الحكومة الأسبوعية المقررة اليوم الأحد، والمشاورات الأمنية التي كان سيشارك بها، فيما سيتولى وزير القضاء ياريف ليفين مهامه.
يأتي ذلك بعد تدهور صحة نتنياهو مؤخرًا وخضوعه لعملية جراحية حرجة لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، بعد أيام فقط على خروجه من المستشفى إثر وعكة صحية.
وتقرر أيضاً إلغاء اللقاء الذي كان سيجمع نتنياهو برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، علاوة على تأجيل زيارة نتنياهو المقررة هذا الأسبوع إلى تركيا وقبرص.
وذكر البيان أن "نتنياهو خضع فجر اليوم الأحد، لعملية جراحية تحت المخدر لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في مستشفى شيبا في رمات غان بالقرب من تل أبيب".
وأشار إلى أنه "خلال هذه الفترة سيحل وزير القضاء، نائب رئيس الحكومة ياريف ليفين، محل نتنياهو".
وأعلن مستشفى "شيبا" الطبي في بيان مقتضب أن "عملية زرع جهاز لتنظيم دقات القلب في جسد نتنياهو تكللت بالنجاح، حيث يرقد نتنياهو في قسم أمراض القلب في المستشفى للمراقبة الطبية، ومن المتوقع أن يتم تسريحه في وقت لاحق اليوم".
ويأتي إخضاع نتنياهو للجراحة، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات ضد تطلع الحكومة إلى المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون "سبب المعقولية"، والذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك ضمن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء.
ورغم توسع الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، أعلن مكتب نتنياهو أن الحكومة تعتزم تمرير القانون في الكنيست، يوم غد الإثنين، بصيغته الحالية ودون أي تغيير.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أطباء قائمين على علاج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن فحوصات تخطيط كهربية القلب (EKG) التي يخضع لها منذ سنوات لم تكن سليمة، لكنهم أشاروا إلى أن "هذا ليس مرضًا وإنما مؤشر".
وكان نتنياهو خضع لفحص تخطيط كهربية القلب ليلة الأحد الماضية، إلا أن مكتب رئيس الحكومة وكذلك المستشفى لم يقدّما معلومات حول حالته الصحية، وأن هذه الفحوصات لم تكن سليمة، وكان الادعاء حينذاك أن نتنياهو أصيب بجفاف.
ويوحي التقرير إلى أنه يتم إخفاء معلومات حول وضع نتنياهو الصحي، إذ إن الفحوصات الطبية التي خضع نتنياهو لها، والأخيرة التي جرت في العام 2020، لم تتطرق إلى فحوصات EKG غير السليمة. وتتبع هذه الفحوصات عمل القلب، وتجري في حال وجود خلل في نبض القلب المنتظم.
وأعلن مكتب نتنياهو في نهاية عملية زرع جهاز تنظيم نبضات القلب، قبيل فجر اليوم الأحد، أن "رئيس الحكومة يشعر أنه بحالة جيدة وسيبقى في المستشفى للمتابعة، ويتوقع أن يغادره في وقت لاحق اليوم".
ووفقًا لـ "يديعوت أحرونوت"، فإنه لا يتوقع أن يغادر نتنياهو المستشفى في الساعات القريبة، وليس واضحًا ما إذا كان سيبقى تحت إشراف الأطباء ليلة أخرى.