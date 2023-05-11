واشنطن: سوليفان شدد على ضرورة التهدئة في مكالمة مع مسؤول إسرائيلي

قال البيت الأبيض ليل الأربعاء/الخميس إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان شدد على ضرورة تهدئة التوتر خلال مكالمة مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، وسط قصف إسرائيل أهدافاً في قطاع غزة وإطلاق المسلحين صواريخ على تل أبيب.

وقصفت إسرائيل أهدافاً لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، وأطلق مسلحون فلسطينيون مئات الصواريخ عبر الحدود، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار لمسافة تصل إلى تل أبيب، في حين بدأت مصر جهوداً للتوسط في إنهاء القتال.