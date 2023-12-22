تقرير يرصد تصاعد وتيرة هجرة الشباب الإسباني إلى الخارج.. ما الأسباب؟
كشف المعهد الوطني الإسباني للإحصاء عن زيادة غير معتادة في وتيرة هجرة الإسبان إلى الخارج، منذ ظهور وباء كورونا.
وذكر المعهد في تقرير له نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن 220 ألف إسباني هاجروا للعمل في الخارج في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، بزيادة 11.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير، فقد وصلت قيمة رأس المال البشري المفقود طوال عام 2022 بسبب الهجرة إلى 154.8 مليار يورو، أي أكثر بنسبة 40% من الذين هاجروا قبل تفشي وباء كوفيد.
وأشار التقرير إلى مؤشرات مثيرة للقلق في ما يتعلق بزيادة الرفاه الاجتماعي في سياق الشيخوخة السكانية التدريجية، مع سيناريو من المتوقع أن يقترب فيه الانخفاض المتراكم في قيمة رأس المال البشري للفرد من 20% حتى عام 2050.
وأضاف التقرير أن ما يقرب من نصف أولئك الذين هاجروا في عام 2022 لديهم أكثر من 25 سنة من التعليم، حيث حصل 30.1% منهم على التعليم العالي و18.8% على التعليم الثانوي بعد الإلزامي.
وبعبارة أخرى، فإن المهاجرين الإسبان اليوم، من حيث رأس المال البشري، يؤثرون بشكل أكبر، لأن تعليمهم العالي يسمح لهم بشغل مناصب أكثر تأهيلا يدركون قيمتها في الدول المستقبلة.
كما لفت التقرير إلى أن غالبية الإسبان الذين يهاجرون هم من الشباب، حيث مثل من تقل أعمارهم عن 35 عامًا ثلث الإجمالي في عام 2022، بالإضافة إلى أن تسعة من كل عشرة مهاجرين هم في سن العمل، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى منذ عام 2014.
المصدر: صحيفة "إل موندو" الإسبانية