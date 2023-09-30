روسيا: أسقطنا 9 صواريخ أوكرانية فوق بيلجورود

أعلنت روسيا، اليوم السبت، إسقاط الدفاعات الجوية 9 قذائف من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراجان" الأوكراني، في سماء منطقة بيلجورود جنوب غربي البلاد، على الحدود مع أوكرانيا.

وتتعرض بيلجورود، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مرارا لهجمات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في فبراير شباط 2022.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما "إرهابيا" أوكرانيا على أهداف فيها، إذ دمرت تسعة صواريخ بعد إطلاقها من منظومة الصواريخ "أوراجان" أو (الإعصار) متعددة الإطلاق.