طهران تحظر نشاط حزب "وحدة الأمة الإيرانية" الإصلاحي

حظرت وزارة الداخلية الإيرانية، نشاط حزب "وحدة الأمة الإيرانية" الذي يعد الأهم بين الأحزاب الإصلاحية.

وقال الأمين العام السابق للحزب علي شكوري راد، الثلاثاء "كعضو في هذا الحزب أقول إنه صدر أمر بإيقاف أنشطته".

وأضاف شكوري في تصريح لصحيفة "هم ميهن": "لا ندري إلى أين ستصل السلطة في مواجهة الأحزاب"، معتبرًا أن "العنف يمكن حدوثه بشكل أساس من قِبل مَن هم في السلطة".

واستهجن شكوري "قيام بعض المسؤولين بدعوة الأحزاب للحوار، في الوقت نفسه الذي يتم فيه حظر حزب إصلاحي وتسود البلاد احتجاجات شعبية".

واعتبر أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى المسؤولين لقبول الاقتراحات والحلول"، بحسب رأيه.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقد حزب "وحدة الأمة الإيرانية"، اجتماعه السنوي، وجرى انتخاب الناشطة آذر منصوري، كأمينة عامة.

وتأسس حزب "وحدة الأمة الإيرانية" في الـ20 من نيسان/ أبريل 2015، وحصل حينذاك على ترخيص من وزارة الداخلية.

وفي الأسبوع السابق لتأسيس هذا الحزب، أثار الأصوليون الكثير من الجدل، وادعوا أن هذا الحزب هو "بديل" عن "جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية" التي حلتها السلطات عام 2009 بعد موجة احتجاجات قادها التيار الإصلاحي ضد النظام بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح محمود أحمدي نجاد.

وكانت "جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية"، من أوائل الأحزاب التي تأسست بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في حزيران/ يونيو من عام 1997.

وخلال إدارة محمد خاتمي، تمكَّن هذا الحزب من أن يصبح أكبر فصيل حزبي في الدورة السادسة للبرلمان الإيراني، من خلال هيمنته على نصف مقاعد البرلمان، فضلًا عن إنشاء مكاتب وفروع حزبية نشطة في جميع المحافظات ومعظم المدن.

وأطلق عليه لقب واحد من أكثر الأحزاب "تحديًا وتأثيرًا" في التاريخ بعد الثورة على العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية لإيران.