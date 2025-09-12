ترامب يكشف تفاصيل القبض على المشتبه بقتله تشارلي كيرك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن قسًّا كان على اتصال بسلطات إنفاذ القانون تحدث مع والد المشتبه بقتله الناشط اليميني تشارلي كيرك، وأقنعه بتسليم ابنه، وهو الذي حدث في النهاية.

وأعلن ترامب نيته حضور جنازة الناشط كيرك، كما أكد أن السلطات تعتزم الإعلان رسميا عن اعتقال المشتبه به في وقت لاحق اليوم.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الجمعة، إن القاتل، الذي يدعى تايلور روبنسون (22 عاما)، والمنحدر من ولاية يوتا، التي شهدت عملية الاغتيال، اعترف لوالده بإطلاقه النار على كيرك خلال فعالية في جامعة "يوتا فالي" يوم الثلاثاء، الذي بدوره سلّمه للسلطات.

وبحسب تقارير، فإن والد المشتبه به ظل يحرسه حتى لحظة اعتقاله.





