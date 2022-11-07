إيلون ماسك يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء



دعا المالك الجديد لشبكة "تويتر" الملياردير إيلون ماسك، يوم الإثنين، الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين، عشية الانتخابات النصفية التي ترتدي أهمية بالغة.

وقال ماسك الذي يحظى بـ114 مليون متابع على تويتر في تغريدة: "يحد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي".

وأضاف أن "المتشددين من الديمقراطيين أو الجمهوريين لا يصوتون قط للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز".

وسبق لماسك أن أشار إلى أنه يخطط لرفع الحظر الذي فرضه موقع "تويتر" على الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن ليس قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

وحُظر ترامب للاشتباه بأنه حرّض على هجوم العام الماضي على الكابيتول الذي نفّذته مجموعة اتسمت بالعنف؛ سعيا لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

ويوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعقيبا على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على "تويتر"، إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وأضاف بايدن في حفل لجمع التبرعات: "والآن ما يقلقنا جميعا هو قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.. لم يعد هناك محررون في أمريكا، لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".