"رويترز": مستشارو استخبارات ترامب التقوا مسؤولاً تايوانياً رفيعاً في واشنطن

كشفت مصادر مطلعة أن كبير ممثلي تايوان في الولايات المتحدة، ألكسندر يوي، عقد اجتماعًا خاصًا هذا الشهر في واشنطن مع مجموعة غير معروفة من مستشاري الاستخبارات الذين تقول مصادر رسمية إنهم أصبحوا ركيزة أساسية في دوائر اتخاذ القرار بالبيت الأبيض خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.

ووفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا لـ"رويترز"، فإن اللقاء يُعد واحدًا من أهم الاتصالات بين واشنطن وتايبيه منذ عودة ترامب إلى السلطة، مشيرين إلى حساسيته غير العادية نظرًا لأن المجموعة التي شاركت فيه – وهي مجلس الرئيس الاستشاري للمخابرات – كانت حتى وقت قريب جهة غير بارزة في منظومة صنع القرار الأمني والاستخباراتي الأمريكي.

ويتكون المجلس من أعضاء يعملون خارج الحكومة الفيدرالية، وكان في السابق يُعتبر بعيدًا عن التأثير المباشر في السياسة العامة.

لكن مسؤولين في الأمن القومي أفادوا بأن هذا المجلس بات مصدرًا متناميًا للنفوذ في البيت الأبيض، خاصة بعد تراجع دور مسؤولين تقليديين في الأجهزة الأمنية نتيجة الإقالات الجماعية التي طالت مؤسسات حكومية خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، قلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية الاجتماع، مؤكدًا أنه "لم يكن لقاءً رسميًا معتمدًا من قبل مجلس الرئيس الاستشاري للمخابرات"، بل كان عبارة عن "محادثة غير رسمية" بين بعض الأعضاء ودبلوماسي أجنبي، تم تنظيمها عبر جهة اتصال مشتركة.

ورغم ذلك، يرى مسؤولون في الأمن القومي أن الاجتماع – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – يُعد دليلاً إضافيًا على تنامي نفوذ هذا المجلس، الذي أُنشئ لتقديم المشورة للرئيس بشأن كفاءة أجهزة المخابرات، إلا أنه بدأ يلعب دورًا أكبر في السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة خلال هذه المرحلة.

وتُعد تايوان – الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها – ملفًا بالغ الحساسية في العلاقات الأمريكية الصينية، نظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبيه. وبالتالي، فإن أي تواصل مباشر بين مسؤولين أمريكيين وتايوانيين يُعد مسألة دبلوماسية حساسة.

وبحسب المعلومات، يأتي هذا اللقاء في وقت حساس أيضًا، إذ من المقرر أن يجري ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، ويتوقع أن يتناول الاتصال قضايا عدة، أبرزها التحول المحتمل لتطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" إلى ملكية أمريكية.

يُشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس الرئيس الاستشاري للمخابرات هم شخصيات ذات تأثير مباشر في محيط ترامب، ويتواصلون معه شخصيا، ما يعزز من دورهم كجهة مؤثرة في القرارات الأمنية والاستراتيجية.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من موضوع النقاش أو قائمة المشاركين في الاجتماع مع ألكسندر يوي، كما رفض مكتب تمثيل تايوان في واشنطن التعليق، ولم يصدر أي توضيح من المسؤول الإداري في مجلس الرئيس الاستشاري للمخابرات بشأن الاجتماع.