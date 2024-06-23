بين المواجهة والاحتواء.. ما مصير التصعيد بين الصين وتايوان؟ (إنفوغراف)

لا يغادر التوتّر بين الصين وتايوان تكتيكات "المنطقة الرمادية" لكن يبدو أنه يتجه من خياري "الغزو الشامل أو الحصار العسكري" إلى "العزل الإلزامي".

وعلى امتداد سنوات طويلة كانت بكين تطرح خيارين لا ثالث لهما للتعاطي مع الجزيرة التي تعتبرها تابعة لها وتؤكد أن ضمّها مسألة وقت، هما الغزو الشامل أو الحصار العسكري.

لكنَّ خيارًا ثالثًا يطفو اليوم على السطح قد لا يكلف الصين إطلاق رصاصة واحدة، لكنه سيمكّنها من إخضاع تايوان والسيطرة عليها، وفقًا لتقرير منشور حديثًا.

فقد حذر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن من أن الجيش الصيني قد يعزل تايوان، ويشل اقتصادها، ويجعل الجزيرة تستسلم لإرادة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين دون الدخول في حرب وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".