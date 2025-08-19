logo
مسيرات أوكرانية تستهدف مصفاة نفط غرب روسيا

مسيرة أوكرانية المصدر: (أ ف ب) - أرشيفية
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 2:26 ص

قالت إدارة منطقة فولجوجراد الواقعة في جنوب غرب روسيا، اليوم الثلاثاء، في منشور على تطبيق تيليجرام إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط وسطح مستشفى في المنطقة.

ونقلت الإدارة عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف قوله في منشورها "يعمل رجال الإطفاء في الموقع في محاولة لاحتواء الحرائق وإخمادها".

 وأضافت "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات".

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تيليجرام إن الرحلات الجوية من وإلى فولجوجراد توقفت لنحو ثلاث ساعات خلال الليل.

ولم يتضح على الفور حجم الهجوم. ووصف بوتشاروف هجمات الطائرات المسيرة بأنها "كبيرة".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

