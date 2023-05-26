كايسي ديسانتيس.. "السلاح السري" لزوجها رون للوصول إلى البيت الأبيض

وصورتها لا تزال ماثلة وهي تجمع التبرعات وتواسي المنكوبين في أعقاب الإعصار "أيان" الذي ضرب فلوريدا العام الماضي، في لفتة عاطفية يقول نقاد إن زوجها يفتقر إلى الموهبة لإظهارها في شخصيته.

لكن شخصية رون ديسانتيس تبقى لغزاً نسبياً في الوقت الذي نجحت فيه سياساته المتحفظة في لفت الانتباه على المستوى الوطني.

وفي إعلان تلفزيوني صنع خصيصاً إبان الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب زوجها حاكماً، تقول كايسي: "يسألونني طوال الوقت: من هو رون ديسانتيس؟"، قبل أن تجيب برسم بورتريه مفخم للأب المحب لأطفاله الثلاثة والشخص الذي أمدها بالقوة وهي تحارب سرطان الثدي عام 2021 قبل شفائها.

وتضيف الزوجة، البالغة 42 عاماً، بصوت يرتجف من التأثر: "كان هناك ليقاتل من أجلي عندما لم أكن أملك القوة لأفعل ذلك. هذا هو رون ديسانتيس".