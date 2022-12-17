إيران تعتقل ممثلة بارزة في طهران

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية الممثلة البارزة "ترانة علي دوست" في العاصمة طهران، على خلفية نشرها صورة لها وهي ترفع علم حزب "الحياة الحرة" الكردستاني الإيراني المعارض "بيجاك"، والذي تعتبره طهران "منظمة إرهابية".

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن "ترانة علي دوست تم اعتقالها بسبب أفعالها في نشر محتوى كاذب ومشوه والتحريض على الشغب ودعم الحركات المناهضة لإيران".

وقالت مواقع إخبارية مقربة من التيار الأصولي المتشدد إن "ترانة علي دوست نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستغرام وهي ترفع شعار الجماعة الإرهابية والانفصاليين بيجاك"، مضيفة أنها "قامت بعد ذلك بحذف هذه الصورة من حسابها".

وفي أعقاب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، دعمت "ترانه علي دوست" هذه الحركة الاحتجاجية من خلال نشر صورة لها دون الحجاب الإلزامي، وهي تحمل نصًا يحمل شعار "المرأة، الحياة، الحرية".