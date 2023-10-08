"الطيران الاتحادية" تحث على الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي

حثت إدارة الطيران الاتحادية في وقت مبكر، اليوم الأحد، شركات الطيران الأمريكية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

يأتي ذلك تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي هذا السياق، ألغت شركات طيران عدة عشرات الرحلات إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع، وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي المنشورة على الإنترنت.

ومن بين هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أميركية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.