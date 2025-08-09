الشرطة البريطانية توقف 150 شخصا لدعمهم منظمة "فلسطين أكشن"

أوقفت الشرطة البريطانية اليوم السبت نحو 150 شخصا خلال احتجاج على حظر منظمة "فلسطين أكشن".

وقالت الشرطة على موقع "إكس" إن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان مجلس العموم البريطاني قرر في يوليو تموز حظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب تشريع مناهض للإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضاء الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وبموجب الحظر يعدّ الانتماء لهذه الحركة جريمة يعاقب عليها‭‭ ‬‬القانون بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.

وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يسمح للناشطة هدى عموري المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن" بحق الطعن على قرار الحكومة البريطانية الخاص بحظر الحركة.