رسالة تحث بايدن على تزويد كييف بسلاح خطير.. وسوليفان يحذّر

حثّت رسالة كتبها نواب أمريكيون، الرئيس جو بايدن، على مد أوكرانيا بسلاح خطير قد يساهم بشكل جذري في حسم الصراع مع روسيا، في الوقت الذي حذر فيه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان من اتخاذ مثل هذه الخطوة التي قد تشعل حربا عالمية ثالثة.

وبدأ مشرعون أمريكيون بذل جهود مكثفة للضغط على الرئيس جو بايدن، لاتخاذ قرار عاجل يسمح بتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، بحسب تقرير لموقع بولتيكو الأمريكي.

ووجه تسعة نواب ديمقراطيين وجمهوريين، رسالة إلى بايدن الخميس، تطلب منه إعطاء الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ التكتيكية أتاكمز "ATACMC".