رسالة تحث بايدن على تزويد كييف بسلاح خطير.. وسوليفان يحذّر
حثّت رسالة كتبها نواب أمريكيون، الرئيس جو بايدن، على مد أوكرانيا بسلاح خطير قد يساهم بشكل جذري في حسم الصراع مع روسيا، في الوقت الذي حذر فيه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان من اتخاذ مثل هذه الخطوة التي قد تشعل حربا عالمية ثالثة.
وبدأ مشرعون أمريكيون بذل جهود مكثفة للضغط على الرئيس جو بايدن، لاتخاذ قرار عاجل يسمح بتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، بحسب تقرير لموقع بولتيكو الأمريكي.
ووجه تسعة نواب ديمقراطيين وجمهوريين، رسالة إلى بايدن الخميس، تطلب منه إعطاء الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ التكتيكية أتاكمز "ATACMC".
ويصل مدى هذا النظام 190 ميلا، وهو أربعة أضعاف الصواريخ التي تمتلكها أوكرانيا حاليا.
وأتاكمز، صاروخ باليستي تكتيكي، أرض-أرض مصنع من قبل شركة لوكهيد مارتن، يعتمد على الوقود الصلب ويمكن إطلاقه من راجمة صواريخ ويصيب هدفه بدقة.
ويثير ذكر نظام أتاكمز مخاوف مسؤولين أمريكيين إذ يعد تزويد كييف بها، خطوة تستفز موسكو.
وأعرب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، صراحة عن مخاوفه من أن يؤدي تزويد أوكرانيا بهذا النظام، إلى تحول الصراع الروسي الأوكراني، إلى حرب عالمية ثالثة.
وكتب النواب الأمريكيون في الرسالة التي وجهوها إلى بايدن، أن تزويد أوكرانيا بمثل هذا السلاح، سيؤدي لحسم الحرب بسرعة، ويحسّن من فرص انتصار كييف وإحلال السلام في أوروبا.
وطالبت الرسالة كذلك بمد أوكرانيا بأسلحة أخرى، مثل مقاتلات F16 ونظام الدفاع الصاروخي باتريوت.