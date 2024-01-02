بناء معتقل تحت الأرض.. وثيقة إسرائيلية متطرفة توصي بتغيير مسار صفقات الأسرى
رأى مسؤول سابق بجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن الطريقة المثلى للوصول إلى صفقة أسرى إضافية مع حماس، هي مواصلة الضغط العسكري على الحركة، وقدم توصيات في غاية التطرف، بشأن ملامح المسار الذي سيقود إلى الصفقة المنشودة.
صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، نقلت عن "يَانِير مِيلِيخ"، مسؤول "الشاباك" الأسبق، أنه يتعين الكف عن المُضي في مسار صفقة الأسرى بوضعها الراهن.
"مِيلِيخ" أعدّ وثيقة تضم توصيات قدمها إلى غال هِيرْش، المُكلَّف من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بملف الأسرى والمفقودين، حيث كان هِيرْش قد طلب منه إبداء خلاصة رأيه في هذا الملف، ما يعني أن الحديث يجري عن وثيقة "غير رسمية" قد يأخذ بها صانع القرار أو لا.
وورد في التوصيات أن "الطريقة الوحيدة لتحرير (المخطوفين) الإسرائيليين ينبغي أن تكون من خلال الضغط والقسوة، ومن دون إطلاق سراح (مخربين) أيديهم ملطخة بالدماء أو قيادات"، على حد وصفها.
خطوات الصفقة
وقدَّر أن كل صفقة تبادل تُقوي وضع حماس من زاوية التأييد الشعبي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعزز فرص بقاء الحركة، مشيرًا إلى أنه يتعين بدلًا من الصفقات، ممارسة ضغط عسكري على حماس ومن ثم القيام بعدها بعدد من الخطوات.
أولى الخطوات التي أشار إليها مسؤول "الشاباك" الأسبق، أن تُترَك حماس لتبادر هي بطلب إبرام صفقة، وثانيها تكليف شخصيات إسرائيلية من أصول عربية، تجيد بشدة اللغة العربية والمزاج العربي، بالتفاوض، ومن ثم في المرحلة الثالثة "تُحدد إسرائيل بنفسها طبيعة الصفقة المرغوب فيها ولا تنتظر مقترحات من أطراف أخرى".
الخطوة الرابعة، وفق مِيلِيخ، أن تطلب إسرائيل صفقة سريعة دون تباطؤ، تنص على إطلاق سراح كل المخطوفين من دون دفعات أو مجموعات أو تحديد إعمار أو وظائف.
معتقل صحراوي
وأوصى أيضًا بأن تبدي إسرائيل استعدادًا للتضحية بدلًا من التنازل عن مواقفها، على أن تكون الصفقة الشاملة تلك مقابل يوم واحد هدنة فقط، تحدده إسرائيل.
وأضاف: "يجب أن يكون كل مخطوف مقابل أسير فلسطيني واحد"، مع الإشارة إلى أنه يعتبر الإسرائيلي مخطوف والفلسطيني أسير.
ومن بين وسائل الضغط المتطرفة الأخرى التي اقترحها "النظر إلى كل معتقلي حماس ومؤيدي الحركة في سجون الاحتلال على أنهم (نازيون) من خلال سن تشريع مناسب، وسيعني ذلك سلب كل حقوقهم في السجون، عدا عن الطعام والمياه بالحد الأدنى".
وطالب بالحكم على كل معتقلي حماس بالسجن المؤبد أو الإعدام، وأوصى ببناء معتقل معزول في الصحراء للمعتقلين من حماس، على أن يكون تحت الأرض من دون نوافذ وبظروف سجن وحشية، بحيث لا يخرجون من الزنازين أو ينعمون بزيارات أو باتصالات مع العالم الخارجي، على أن يكون العلاج الطبي فقط في الحالات الصعبة للغاية.
كارثة وراء كل صفقة
وكتب "مِيلِيخ"، الذي عمل كضابط عمليات خاصة بالجيش الإسرائيلي، قبل عمله في "الشاباك"، في وثيقته، أن إحدى الوسائل المهمة التي تحقق أهداف حماس هي خطف الرهائن، وأن أية صفقة لإطلاق سراحهم لم تأتِ بالهدوء، بل أن صفقة جبريل (نسبة إلى السياسي والعسكري الفلسطيني أحمد جبريل، مؤسس جبهة التحرير الفلسطينية) أدت إلى الانتفاضة الأولى".
وتابع إن إطلاق سجناء في إطار اتفاقيات أوسلو أشعل الانتفاضة الثانية، وأن صفقة تانينباوم (إلحانان تانينباوم، ضابط سابق ورجل أعمال إسرائيلي اختطفته ميليشيات حزب الله عام 2000) تسببت في خطف الجنديين إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف، ومعه حرب لبنان الثانية عام 2006".
وبيَّن أن حرب لبنان الثانية أدَّت إلى موافقة إسرائيل على قرار مجلس الأمن 1701 الذي أدَّى، من وجهة نظره، إلى ظهور "قوة الرضوان" على السياج، وأخيرًا رأى أن صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، هي التي تسببت في هجوم السابع من أكتوبر (كان زعيم حماس يحيى السنوار من بين المُفرَج عنهم في تلك الصفقة).