بناء معتقل تحت الأرض.. وثيقة إسرائيلية متطرفة توصي بتغيير مسار صفقات الأسرى

خطوات الصفقة

وقدَّر أن كل صفقة تبادل تُقوي وضع حماس من زاوية التأييد الشعبي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعزز فرص بقاء الحركة، مشيرًا إلى أنه يتعين بدلًا من الصفقات، ممارسة ضغط عسكري على حماس ومن ثم القيام بعدها بعدد من الخطوات.

أولى الخطوات التي أشار إليها مسؤول "الشاباك" الأسبق، أن تُترَك حماس لتبادر هي بطلب إبرام صفقة، وثانيها تكليف شخصيات إسرائيلية من أصول عربية، تجيد بشدة اللغة العربية والمزاج العربي، بالتفاوض، ومن ثم في المرحلة الثالثة "تُحدد إسرائيل بنفسها طبيعة الصفقة المرغوب فيها ولا تنتظر مقترحات من أطراف أخرى".

الخطوة الرابعة، وفق مِيلِيخ، أن تطلب إسرائيل صفقة سريعة دون تباطؤ، تنص على إطلاق سراح كل المخطوفين من دون دفعات أو مجموعات أو تحديد إعمار أو وظائف.

معتقل صحراوي

وأوصى أيضًا بأن تبدي إسرائيل استعدادًا للتضحية بدلًا من التنازل عن مواقفها، على أن تكون الصفقة الشاملة تلك مقابل يوم واحد هدنة فقط، تحدده إسرائيل.

وأضاف: "يجب أن يكون كل مخطوف مقابل أسير فلسطيني واحد"، مع الإشارة إلى أنه يعتبر الإسرائيلي مخطوف والفلسطيني أسير.

ومن بين وسائل الضغط المتطرفة الأخرى التي اقترحها "النظر إلى كل معتقلي حماس ومؤيدي الحركة في سجون الاحتلال على أنهم (نازيون) من خلال سن تشريع مناسب، وسيعني ذلك سلب كل حقوقهم في السجون، عدا عن الطعام والمياه بالحد الأدنى".

وطالب بالحكم على كل معتقلي حماس بالسجن المؤبد أو الإعدام، وأوصى ببناء معتقل معزول في الصحراء للمعتقلين من حماس، على أن يكون تحت الأرض من دون نوافذ وبظروف سجن وحشية، بحيث لا يخرجون من الزنازين أو ينعمون بزيارات أو باتصالات مع العالم الخارجي، على أن يكون العلاج الطبي فقط في الحالات الصعبة للغاية.