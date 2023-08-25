بيلا حديد ترد على تصريحات بن غفير العنصرية

ورد بن غفير، في بيان اليوم الجمعة، واصفا حديد بأنها "كارهة لإسرائيل"، وقال إنها لم تشارك إلا جزءا من المقابلة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي؛، لكي تُظهر أنه عنصري.

وفي مقابلة مع تلفزيون (إن.12 نيوز)، يوم الأربعاء، قال بن غفير إن حق الحياة والحركة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق الفلسطينيين في الحركة.

ولطالما عارض الفلسطينيون قيود الحركة المفروضة عليهم في الضفة الغربية، التي يتمتعون فيها بحكم ذاتي محدود، ويسعون لأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية، بما في ذلك نقاط التفتيش.

وقال بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة "كريات أربع" اليهودية بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية، خلال المقابلة، إن القيود ضرورية لحماية أمن أسرته.

وأضاف: "حقي وحق زوجتي وحق أطفالي في التنقل على طرق يهودا والسامرة أكثر أهمية من حق العرب في التنقل"، مستخدما الاسم العبري للضفة الغربية.