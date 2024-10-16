زيلينسكي يعرض "خطة النصر".. وموسكو تدعوه "أن يصحو"

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام برلمان بلاده الأربعاء، ما وصفها بـ"خطة النصر" على روسيا، فيما ردت موسكو بالسخرية من الخطة ودعوة زيلينسكي إلى "أن يصحو".

وبحسب "فرانس برس"، استبعد زيلينسكي، لدى استعراضه الخطة، التخلي عن أي من أراضي البلاد لصالح روسيا وقال إن الحل ليس نزاعا في حالة جمود و"لا بمبادلة أراضي أوكرانيا أو سيادتها"، مطالبا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعوة كييف للانضمام إليه.

وانتقد زيلينسكي الصين وإيران وكوريا الشمالية لدعمها موسكو في الصراع المتواصل مع بلاده منذ أكثر من عامين، متحدثا عما وصفه بـ"ائتلاف المجرمين".

وقال زيلينسكي للنواب إن "ائتلاف المجرمين إلى جانب بوتين يشمل بالفعل كوريا الشمالية". وأضاف "يرى الجميع الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لبوتين وتعاون الصين مع روسيا".

وردًّا على خطاب الرئيس الأوكراني قلل الكرملين من أهمية "خطة للنصر" التي عرضها زيلينسكي، والتي تدعو إلى زيادة الدعم الغربي لكييف.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "خطة السلام الوحيدة الواردة هي أن يدرك نظام كييف مدى عقم السياسة التي يتبعها ويفهم أن عليه أن يصحو".