وزير الدفاع الفرنسي يزور لبنان ويتفقد قوات بلاده العاملة مع اليونيفيل

ويزور لوكورنو لبنان، وفق بيان عن السفارة الفرنسية، "لمناسبة الأعياد من أجل تفقّد الكتيبة الفرنسية"، على أن يلتقي مسؤولين لبنانيين بينهم وزير الدفاع ورئيس البرلمان وقائد الجيش.

وكتب لوكورنو على حسابه على تويتر الجمعة "ذاهب الى لبنان لقضاء ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين" في جنوب البلاد.

ويزور لوكورنو السبت المقر لعام لعملية "دامان"، وهي التسمية التي تطلق على المشاركة الفرنسية في القوة الدولية، والواقع في بلدة دير كيفا جنوباً.