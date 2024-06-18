أرقام أممية صادمة بشأن قتلى الصراعات العالمية خلال 2023

ارتفع عدد القتلى المدنيين بسبب النزاعات المسلحة حول العالم 72 في المئة العام الماضي، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء، معربًا عن قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا.

ووفق وكالة فرانس برس، قال تورك في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أظهرت البيانات التي جمعها مكتبي أن عدد القتلى بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع في العام 2023 بنسبة 72 في المئة".

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن "نسبة النساء اللواتي قُتلن عام 2023 تضاعفت ونسبة الأطفال ازدادت ثلاث مرات".