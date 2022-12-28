إيران ترحب بعمل "ستارلينك" على أراضيها بشروط
رحبت إيران، اليوم الأربعاء، بعمل خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، داخل أراضيها، ولكن بشرط "احترام قوانين البلاد".
جاء ذلك على لسان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، خلال حديث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني.
وقال زارع بور "نرحب بجميع شركات الاتصالات الفضائية، بما في ذلك شركة ستارلنك، التي تزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لكن يجب أن يقبلوا القواعد".
وأضاف "الآن نتعاون مع 3 مشغلين لاستقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للقرى النائية من البلاد، ونرحب بمزودي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إذا امتثلوا للقوانين الإقليمية للبلد".
وكشف الوزير الإيراني عن وجود 3 آلاف قرية غير متصلة بالإنترنت بعدُ، والتي يمكن توصيلها بالإنترنت بهذا الإجراء.
ويوم الإثنين، أعلن ماسك، أن عدد أجهزة "ستارلنك" التي تم تفعيلها في إيران يقترب من المائة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "تم تهريب نحو 200 جهاز إنترنت ساتلي من Starlink إلى البلاد للمساعدة في تجاوز قيود الإنترنت في إيران".
ووفقًا لترخيص الاتحاد العالمي للاتصالات، يمكن لـ ستارلينك إرسال ما يصل لـ 12 ألف قمر صناعي صغير إلى مدار الأرض.
وطلبت الحكومة الأمريكية، نيابة عن شركة "سبيس إكس" التي تنفذ هذا المشروع، من الاتحاد العالمي للاتصالات إصدار ترخيص لـ 30 ألف قمر صناعي آخر.
وقالت المجموعة التي قابلتها الصحيفة إنها نجحت في استيراد 40 جهاز إنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلنك إلى إيران حتى الآن، وتقوم بإعداد 40 جهازًا آخر لإرسالها إلى هذا البلد.
لكنهم يقولون إنهم ليسوا المجموعة الوحيدة التي ترسل معدات "ستارلنك" لإيران، وقد دخل ما مجموعه نحو 200 وحدة إلى هذا البلد.
وفرضت السلطات الإيرانية الحجب على منصتي "إنستغرام" و"واتساب" المملوكتين لشركة "ميتا" بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، كما وضعت قيودًا شديدة للوصول إلى الإنترنت، بينما قامت بقطعه في بعض الأحيان.