إيران ترحب بعمل "ستارلينك" على أراضيها بشروط

وأضاف "الآن نتعاون مع 3 مشغلين لاستقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للقرى النائية من البلاد، ونرحب بمزودي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إذا امتثلوا للقوانين الإقليمية للبلد".

وكشف الوزير الإيراني عن وجود 3 آلاف قرية غير متصلة بالإنترنت بعدُ، والتي يمكن توصيلها بالإنترنت بهذا الإجراء.

ويوم الإثنين، أعلن ماسك، أن عدد أجهزة "ستارلنك" التي تم تفعيلها في إيران يقترب من المائة.