نواز شريف يعود إلى باكستان بعد 4 سنوات في المنفى
وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، إلى بلاده، اليوم السبت، بعد 4 سنوات قضاها بالمنفى الاختياري في لندن، من أجل بدء الحملة الانتخابية للحزب قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة.
وقال الحزب الذي ينتمي إليه شريف، ومصادر إن "شريف الذي تولّى منصب رئيس الوزراء في باكستان 3 مرات، سيقود مسيرة في مسقط رأسه في لاهور بشرق البلاد بعد وصول طائرته إلى إسلام اباد مع أكثر من 150 مسؤولاً من الحزب ومن المؤسسات الإعلامية".
ولم تطأ قدم شريف (73 عامًا) باكستان منذ مغادرته إلى لندن، في 2019، لتلقي العلاج بينما كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا بتهمة الفساد. ولا تزال الأحكام سارية لكن المحكمة منعت السلطات من اعتقاله حتى حتى يمثل أمامها.