نواز شريف يعود إلى باكستان بعد 4 سنوات في المنفى

وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، إلى بلاده، اليوم السبت، بعد 4 سنوات قضاها بالمنفى الاختياري في لندن، من أجل بدء الحملة الانتخابية للحزب قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة.

وقال الحزب الذي ينتمي إليه شريف، ومصادر إن "شريف الذي تولّى منصب رئيس الوزراء في باكستان 3 مرات، سيقود مسيرة في مسقط رأسه في لاهور بشرق البلاد بعد وصول طائرته إلى إسلام اباد مع أكثر من 150 مسؤولاً من الحزب ومن المؤسسات الإعلامية".