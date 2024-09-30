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بوتين: لن نترك أوكرانيا إلا عند تحقيق "جميع أهدافنا"

بوتين: لن نترك أوكرانيا إلا عند تحقيق "جميع أهدافنا"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتينالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
30 سبتمبر 2024، 8:00 ص

بمناسبة "يوم إعادة التوحيد"مع مناطق "لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية"، التي ضمتها روسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

وفي رسالة عبر الفيديو بمناسبة يوم إعادة توحيد دونباس و"أراضي روسيا الجديدة"، قال بوتين: "لم نتخلَّ بعد 2014 عن إخواننا وأخواتنا في دونباس، في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الأكثر صعوبة".

كما اعتمد الغرب نهج الكذب والخداع في المفاوضات، بعدما حاولت موسكو بعد عام 2014، تسوية النزاع في دونباس بالطرق السلمية، بحسب الرئيس الروسي.

وأضاف: "أنتم تعرفون كيف انتهت هذه المفاوضات، فالأكاذيب والخداع من جانب النخب الغربية، حولت أوكرانيا خلال هذا الوقت إلى مستعمرة لها، وقاعدة انطلاق عسكرية تستهدف روسيا".

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وشكر الرئيس الروسي، سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون، على صمودهم ونقلهم الذاكرة التاريخية من جيل إلى جيل.

وكان قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، أن موسكو لن ترضخ للسلام، إلا مرغمة، مؤكدا ان واشنطن دعمت خطته للنصر، التي ستقود إلى تحرير أوكرانيا من روسيا.

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