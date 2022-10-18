واشنطن تتعهد باتخاذ خطوات "حازمة" لجعل بيع المسيرات الإيرانية أكثر صعوبة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات "عملية وحازمة" لتجعل من الصعب على إيران بيع طائرات مسيرة وصواريخ لروسيا، مضيفا أن واشنطن لديها من الأدوات ما يمكنها من محاسبة كل من موسكو وطهران.

وخلال لقائه مع صحفيين في إفادة يومية، عزف باتيل عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الخطوات لكنه أشار إلى أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات وقيودا على صادرات البلدين.

وأضاف أن تعزيز التحالف بين روسيا وإيران ظاهرة يجب على العالم أن ينظر إليها باعتبارها "تهديدا بالغا".