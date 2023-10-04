باشينيان يبدي استعداده لتوقيع وثيقة محادثات سلام مع علييف
أبدى رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، استعداده للتوقيع على ما وصفها بوثيقة متعلقة بمحادثات السلام بين البلدين.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن باشينيان القول إنه "يأسف لإضاعة فرصة إجراء محادثات مع علييف، قائلاً إنه مستعد للتوقيع على ما وصفها بوثيقة متعلقة بمحادثات السلام بين البلدين".
وقالت حكومة أرمينيا إن باشينيان سيتوجه إلى إسبانيا لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، غدًا الخميس، على الرغم من التقارير التي تفيد بعدم حضور الرئيس الأذري إلهام علييف.
وكانت وسائل إعلام رسمية في أذربيجان قالت إن "علييف" قرر عدم المشاركة في اجتماع إسبانيا الذي توسط الاتحاد الأوروبي لعقده حيث كان من الممكن أن يجري محادثات مع رئيس وزراء أرمينيا.
في أيلول/سبتمبر 2022 دارت اشتباكات واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا خلّفت ما يقرب من 300 قتيل.
وفي أعقاب سقوط قرة باغ، فرّ إلى أرمينيا أكثر من 100 ألف أرمني من سكّان الجمهورية الانفصالية التي أُعلنت من جانب واحد قبل 3 عقود وحلّت نفسها بعد سقوط الإقليم.
وحصل هذا الفرار الجماعي للغالبية العظمى من سكّان الإقليم خشية تعرّض هذه الأقليّة الأرمنية لأعمال انتقامية على أيدي الأذريين.