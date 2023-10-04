باشينيان يبدي استعداده لتوقيع وثيقة محادثات سلام مع علييف

أبدى رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، استعداده للتوقيع على ما وصفها بوثيقة متعلقة بمحادثات السلام بين البلدين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن باشينيان القول إنه "يأسف لإضاعة فرصة إجراء محادثات مع علييف، قائلاً إنه مستعد للتوقيع على ما وصفها بوثيقة متعلقة بمحادثات السلام بين البلدين".

وقالت حكومة أرمينيا إن باشينيان سيتوجه إلى إسبانيا لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، غدًا الخميس، على الرغم من التقارير التي تفيد بعدم حضور الرئيس الأذري إلهام علييف.

وكانت وسائل إعلام رسمية في أذربيجان قالت إن "علييف" قرر عدم المشاركة في اجتماع إسبانيا الذي توسط الاتحاد الأوروبي لعقده حيث كان من الممكن أن يجري محادثات مع رئيس وزراء أرمينيا.