إعلام عبري: حركة القطارات تتوقف في إسرائيل تزامنا مع هجمات سيبرانية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن توقف حركة القطارات في إسرائيل، بسبب خلل غير معتاد في حاسوب الإشارات المركزي، بالتزامن مع اختراق قراصنة إيرانيين باختراق مجموعة من مواقع الإنترنت المشهورة.

وقالت قناة "12" العبرية، إن عطلا غير عادي، أدى إلى تعطل الكمبيوتر المركزي في قطار إسرائيل، مبينة أن "العطل نتج عنه إلغاء جميع الرحلات المخطط لها في قطار إسرائيل حتى إشعار آخر".

وأوضحت القناة العبرية، أن "الضرر أدى إلى تعطّل كافة القطارات في كافة مناطق إسرائيل بسبب عطل في المصدر الرئيسي للكمبيوتر المُغذي"، لافتة إلى أن "هناك قلقا كبيرا في إسرائيل، بسبب عدم استئناف حركة القطارات حتى يوم غد الأحد".

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن: "مجموعة من المتسللين تسمى Black Magic قامت باقتحام العديد من مواقع الويب في إسرائيل وأفسدت صفحاتهم الرئيسية بإعلاناتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة نشرت سجلات لما يقرب من 5000 إسرائيلي تتضمن تفاصيل شخصية وعناوين، إلى جانب 8 نسخ من بطاقات الهوية.

وقبل يومين، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فتح تحقيق شامل في قضية اختراق كاميرات أمنية سجلت الهجوم في مدينة القدس، على يد مجموعة من القراصنة الإيرانيين.