البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعد أسابيع من انتخابات تشريعية مثيرة للجدل بسبب اتهامات بالتزوير على نطاق واسع.

ونال شريف (72 عاما) أصوات 201 نائب مقابل 92 صوّتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان الذي تحدى أنصاره حملة القمع وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في انتخابات الثامن من فبراير.

وأتى التصويت الحاسم عقب اتفاق حزب "الشعب" الباكستاني وحزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية، الثلاثاء الماضي، لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شهباز شريف.

ويتمتع هذان الحزبان، إلى جانب 4 أحزاب أخرى أصغر، بأغلبية مريحة في "الجمعية الوطنية" بنحو 264 مقعداً.