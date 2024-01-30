الغارديان: قرار "العدل الدولية" يشير لاحتمالية الرقابة على ممارسات إسرائيل

رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن قرار محكمة العدل الدولية بإصدار "تدابير مؤقتة" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية، لم يفاجئ معظم مراقبي المحكمة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن قرار المحكمة قد يشير لاحتمالية وضع رقابة من قبل المحكمة على ممارسات إسرائيل في حربها داخل قطاع غزة.

و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

وأوضحت الصحيفة أنه "رغم معظم الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا على انتهاك إسرائيل الاتفاقية، إلا أن معظم القضاة لم يكونوا مستعدين لاتخاذ قرار مفاده بأن "القضية غير مقنعة".

وكان قاضيان فقط هما جوليا سيبوتيندي من أوغندا وأهارون باراك من إسرائيل، على استعداد لقبول الموقف الإسرائيلي.

ويقوم الموقف الإسرائيلي، وفقاً للصحيفة، على فكرة "استخدام حماس المكثف للدروع البشرية، والجهود التي تبذلها القوات الإسرائيلية لتخفيف الضرر، والانفصال بين التصريحات العدوانية التي صدرت عن السياسيين الإسرائيليين والأوامر الفعلية الصادرة عن الحكومة للجيش الإسرائيلي".