بوتين: روسيا لن تخسر بسبب سقف سعر النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بلاده لن تتعرض للخسارة بسبب سقف سعري فرضه الغرب على صادراتها من النفط، وإن الأوضاع المالية للحكومة ستصمد بشكل جيد.