بوتين: روسيا لن تخسر بسبب سقف سعر النفط
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بلاده لن تتعرض للخسارة بسبب سقف سعري فرضه الغرب على صادراتها من النفط، وإن الأوضاع المالية للحكومة ستصمد بشكل جيد.
بوتين وصف الخطوة بأنها "غبية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع "حاد للغاية" في أسعار الطاقة بالنسبة لمن فرضوا هذا السقف.
ووصف بوتين الخطوة بأنها "غبية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع "حاد للغاية" في أسعار الطاقة بالنسبة لمن فرضوا هذا السقف.
وكرر الرئيس الروسي أن بلاده لن تبيع النفط لمن ينصاعون لهذا السقف المحدد بستين دولارا للبرميل، والذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا.