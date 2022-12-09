بوتين: روسيا لن تخسر بسبب سقف سعر النفط

بوتين: روسيا لن تخسر بسبب سقف سعر النفط

رويترز
رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بلاده لن تتعرض للخسارة بسبب سقف سعري فرضه الغرب على صادراتها من النفط، وإن الأوضاع المالية للحكومة ستصمد بشكل جيد.

بوتين وصف الخطوة بأنها "غبية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع "حاد للغاية" في أسعار الطاقة بالنسبة لمن فرضوا هذا السقف.

ووصف بوتين الخطوة بأنها "غبية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع "حاد للغاية" في أسعار الطاقة بالنسبة لمن فرضوا هذا السقف.

بوتين: روسيا لن تخسر بسبب سقف سعر النفط
الغرب يضع حدًّا أعلى لبرميل النفط الروسي عند 60 دولارًا

وكرر الرئيس الروسي أن بلاده لن تبيع النفط لمن ينصاعون لهذا السقف المحدد بستين دولارا للبرميل، والذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا.

روسيا
أخبار

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com