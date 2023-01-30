كييف تنفي تقدم الجيش الروسي قرب فوغليدار الأوكرانية

إلا أن متحدثا باسم الجيش الأوكراني مكلّفا هذه المنطقة ييفغين ييرين، أكد أن الهجمات الروسية هناك فشلت.

وقال إن القوات الأوكرانية تمكنت من صدّ الروس بفضل "الأسلحة النارية والمدفعية"، مضيفًا أن "العدو لم يسجّل نجاحًا وتراجع، لم نخسر مواقعنا".

ومن جانبه، أكد بوشيلين أن الجيش الأوكراني تراجع إلى منطقة تضمّ "عددًا كبيرًا من المواقع الصناعية والمباني العالية" التي تسهّل عمليات الدفاع.

وتابع بوشيلين "إذًا ننطلق من مبدأ أن العدو سيقاوم".