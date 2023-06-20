روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب "القرم" بصواريخ "هايمارس" و"ستورم شادو"

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بالتخطيط لضرب شبه جزيرة القرم بصواريخ "هايمارس" و"ستورم شادو".

وقال وزير الدفاع الروسي إن أوكرانيا تواصل الهجوم على محاور زابوروجيا ودونيتسك بنخبة قوات دربها حلف "الناتو"، مضيفًا أن أوكرانيا شنت 263 هجومًا على المواقع الروسية منذ الـ 4 من يونيو، تم التصدّي لها كلها.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت مصادر أن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرية "بياتخاتكي" في مقاطعة "زابوروجيا".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سلطات بالمنطقة ،عيَّنتها موسكو، أن القوات الأوكرانية قصفت اليوم بلدة "نوفا كاخوفكا"، التي تسيطر عليها روسيا في منطقة "خيرسون"، بطائرات مسيّرة؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.