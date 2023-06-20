روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب "القرم" بصواريخ "هايمارس" و"ستورم شادو"
اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بالتخطيط لضرب شبه جزيرة القرم بصواريخ "هايمارس" و"ستورم شادو".
وقال وزير الدفاع الروسي إن أوكرانيا تواصل الهجوم على محاور زابوروجيا ودونيتسك بنخبة قوات دربها حلف "الناتو"، مضيفًا أن أوكرانيا شنت 263 هجومًا على المواقع الروسية منذ الـ 4 من يونيو، تم التصدّي لها كلها.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت مصادر أن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرية "بياتخاتكي" في مقاطعة "زابوروجيا".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سلطات بالمنطقة ،عيَّنتها موسكو، أن القوات الأوكرانية قصفت اليوم بلدة "نوفا كاخوفكا"، التي تسيطر عليها روسيا في منطقة "خيرسون"، بطائرات مسيّرة؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.
وشنَّت روسيا هجومًا جويًّا واسعًا طوال الليل على أوكرانيا، استهدف العاصمة ومدنًا من الشرق إلى الغرب.
وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق التراسل تيليجرام إن "القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفًا للعدو ودمَّرتها في المجال الجوي حول كييف".
وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترًا عن الحدود مع بولندا، إن روسيا قصفت "بنية تحتية حيوية" في المدينة؛ ما أدى إلى اندلاع حريق.
وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، على تيليجرام إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة.