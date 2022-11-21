أوكرانيا تعلن العثور على 4 "مواقع تعذيب" في خيرسون بعد انسحاب الروس

أعلن الادّعاء العام الأوكراني، اليوم الإثنين، عثوره على 4 "مواقع تعذيب كانت تستخدمها القوات الروسية خلال احتلالها لمدينة خيرسون" بجنوب أوكرانيا، والتي استعادتها قوات كييف في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكتب الادعاء الأوكراني على "تيليغرام"، أنه "في خيرسون، يواصل المدّعون تحديد الجرائم التي ارتكبتها روسيا. تمّ العثور على 4 مواقع تعذيب في أربعة مبانٍ".

وبحسب الادعاء، زار المحققون الأوكرانيون "أربعة" مبانٍ، بما في ذلك "مراكز احتجاز مؤقت" قبل الحرب، "حيث احتجز المحتلون، أثناء الاستيلاء على المدينة، أشخاصًا بشكل غير قانوني وعذبوا بوحشية".

وأضاف المصدر نفسه أنه "تمّ الاستيلاء على قطع من هراوات مطاطية ومضرب خشبي وأداة كان يستخدمها المحتلون لصعق المدنيين بالكهرباء ومصباح متوهج وطلقات".

وأكّد الادعاء العام الأوكراني أن "الأعمال الهادفة إلى تحديد مواقع غرف التعذيب والاحتجاز غير الشرعية متواصلة"، مشيرًا إلى أنها أيضًا هادفة إلى "تحديد جميع الضحايا".

ومنذ تحرير خيرسون من القوات الروسية، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، نددت كييف مرارًا "بجرائم الحرب" و"الفظائع" الروسية في منطقة خيرسون، فيما لم تردّ موسكو بعد على هذه الاتهامات.