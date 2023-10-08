إسرائيل تبدأ إخلاء سكان المناطق الحدودية مع لبنان‎

أوعز وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إلى الجهات المعنية، بالاستعداد لإخلاء مواطنين إسرائيليين من المناطق المتاخمة للحدودية الشمالية مع لبنان.

فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية جنوب لبنان.

وقال غالانت في بيان صدر عن مكتبه، إنه "أجرى تقييمًا خاصًا للوضع مع الجبهة الداخلية، وذلك مع المدير العام لوزارة الأمن، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، والمسؤولين المعنيين في الجيش، ووزارة الأمن والجبهة الداخلية".