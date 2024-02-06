روسيا تستعد لحظر خدمات VPN

تستعد السلطات الروسية لحظر خدمات "في بي إن" التي تتيح للمستخدمين تجاوز المنع الذي تفرضه السلطات على مواقع الإنترنت منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن القرار النهائي لم يصدر بعد، فيما سيجري الحد من الوصول إلى خدمات VPN ابتداء من 1 مارس/ آذار 2024.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن رئيسة رابطة الإنترنت الآمن، إيكاترينا ميزولينا، أبلغت عن حظر خدمات VPN في الاتحاد الروسي، فيما قالت المسؤولة لوكالة "تاس" إن التصريح هو "تفسير غير دقيق لكلماتها".

واعتبرت رئيسة رابطة الإنترنت الآمن أن خدمات VPN المجانية تقوم بسرقة وتوزيع البيانات الشخصية للمستخدمين.

وقالت: "تقوم هذه الخدمات بإنشاء ثغرة في وسيلتك الإلكترونية يتم من خلالها نقل البيانات إلى جهات خارجية، وبالتالي يقع الكثير منها في براثن المحتالين وغيرهم من الأشخاص السيئين. ومن أجل سلامتك الشخصية، لا يمكن استخدام هذه التطبيقات. ولهذا السبب تتخذ الدولة مثل هذه التدابير".

ومنذ فبراير/ شباط 2020، حظرت روسيا استخدام وسائل تجاوز حجب الوصول إلى المحتوى غير القانوني، ويتم تصنيف خدمات VPN على أنها وسائل إذا كان استخدامها لا يقيد الوصول إلى الموارد المحظورة.