تقرير: "الكابينت" الإسرائيلي قد يصوت على شن هجوم ضد إيران

كشف تقرير عبري، أنه إذا قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يؤاف غالانت، اقتراحًا للعمل ضد إيران، فسوف يحصل على أغلبية كبيرة في مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت)، على عكس الوضع الذي كان سائدًا قبل عقد من الزمن، عندما لم يحصل نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك على الأغلبية في "الكابينت" لاقتراح العمل ضد إيران.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، إنه "في الأسابيع الأخيرة تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل كبير، على خلفية الكشف عن صواريخ متطورة صنعتها إيران، واستمرار تقدمها في برنامجها النووي. وأعرب مسؤولون إسرائيليون كبار عن تهديدات صريحة وأوضحوا أن إسرائيل لن تتردد في التصرف إذا اقتضت الظروف ذلك".

وسائل لم تكن في الماضي

وأضافت أن "تقييم مواقف وزراء "الكابينت" يظهر أن معظمهم سيصوتون لصالح العمل ضد إيران هذه المرة، إذا قدم نتنياهو وغالانت لهم موقفًا يتطلب مثل هذا الإجراء. وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى الروح المتشددة للحكومة، فمن الممكن أن تُظهر الحكومة في تشكيلتها الحالية نهجًا أكثر نشاطًا من التشكيلات السابقة".

وتابعت الصحيفة: "في إسرائيل، هم مقتنعون أيضًا بأنه على الرغم من حدوث تقدم كبير جدًا في العقد الماضي في البرنامج النووي الإيراني، فقد تحسنت القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي والأسلحة الاستخباراتية أيضًا، بشكل كبير، ما يمكنها من العمل ضد إيران اليوم".

ووفقا للتقرير، أجرى الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية تدريبات مكثفة طوال الأسبوع، تضمنت سيناريو للعمل في إيران كجزء من حملة متعددة المجالات.

وفي اجتماع مجلس الوزراء في بداية الأسبوع الجاري، قال نتنياهو، الذي حضر التدريبات، إن "الواقع في منطقتنا يتغير بسرعة.. نحن لا نتوقف على حذرنا.. نحن نعدل عقيدة الحرب، وخيارات العمل لدينا، وفقًا لهذه التغييرات ولأهدافنا التي لا تتغير".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالعمل ضد السلاح النووي الإيراني. نحن واثقون وواثقون من أننا نستطيع التعامل مع أي تهديد بمفردنا وأيضا بوسائل أخرى"، وفق تعبيره.

إيران على أعتابنا

وردا على الكشف عن الصاروخ الإيراني الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، قال وزير الدفاع غالانت، يوم الثلاثاء: "لدينا رد أفضل على أي شيء من هذا القبيل في الجو والبحر والبر، وفي جهود الدفاع والهجوم.. وسنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل، وكيفية توجيه الضربة القاضية لأعدائنا إذا فتحوا الحرب علينا".

من جانبه، أوضح وزير الدفاع السابق، رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، أنه سيدعم عمل الحكومة ضد إيران، قائلا: "إننا نشهد هذه الأيام تطور تهديد حقيقي لإيران نووية على أعتابنا.. نحن في لحظات حاسمة.. كقائد من المعارضة، أريد أن أنقل رسالة واضحة.. دولة إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع تهديد وجودها".

وأضاف غانتس "رغم الخلافات بيننا، إذا حان الوقت الذي يتعين علينا فيه التحرك، فإن الحكومة الحالية ستتلقى الدعم الكامل من المعارضة لأي عمل حازم ومناسب ومسؤول؛ بهدف منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".