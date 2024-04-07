حملة ترامب تجمع 50 مليون دولار في فلوريدا

قالت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إنها جمعت مبلغا ضخما بلغ 50.5 مليون دولار في حفل عشاء حصري لجمع التبرعات مع عدد من المليارديرات في فلوريدا أمس السبت، وذلك مع سعي الرئيس السابق لتوفير الأموال اللازمة للتنافس مجددا أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن وفقا لوكالة "رويترز".

وهذا أكبر مبلغ يجمعه ترامب في حملته الانتخابية حتى الآن؛ ما يمثل دفعة يحتاج إليها بشدة بسبب تراجعه أمام بايدن في مسألة جمع التبرعات، كما يأتي في خضم صعوبات مالية بسبب تضخم أتعاب المحامين والمدفوعات القانونية لقضايا ترامب الجنائية والمدنية.