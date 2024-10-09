"مكالمة حاسمة".. بايدن ونتنياهو يبحثان اليوم "الرد على إيران"

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أنه من المتوقع أن يبحث الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط إسرائيل لضرب إيران، وذلك عبر مكالمة هاتفية "حاسمة" حسب وصف الموقع.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أمريكيين أن رد إسرائيل "قد يكون كبيرًا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الضربات الجوية على أهداف عسكرية في إيران والهجمات السرية مثل تلك التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

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وأشار الموقع إلى أن تلك المكالمة ستكون الأولى بين بايدن ونتنياهو خلال شهرين من التوتر، وأنها تأتي في الوقت الذي تفكر فيه إسرائيل في هجمات كبرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد حربها الإقليمية بشكل كبير.

وكان نتنياهو اجتمع لساعات مساء الثلاثاء مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية لمحاولة التوصل إلى قرار بشأن نطاق وتوقيت الهجمات الإسرائيلية، وفقًا للمسؤولين.

ونقل الموقع عن مساعد لنتنياهو إنه بمجرد اتخاذ القرار، سيرغب نتنياهو في إطلاع بايدن.

وتأتي المكالمة المتوقعة بعد أسبوع من إطلاق إيران حوالي 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، وقد تم اعتراض العديد منها، لكن قاعدتين جويتين إسرائيليتين لحقت بهما بعض الأضرار، بينما سقطت عدة صواريخ بالقرب من مقر استخبارات الموساد في تل أبيب.

ونفذت إيران الهجوم ردًا على سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية ضد كبار المسؤولين في حماس وحزب الله وإيران.

وقالت طهران إن ردها سينتهي عند هذا الحد ما لم تهاجم إسرائيل إيران.

بينما تعهدت إسرائيل بالانتقام.