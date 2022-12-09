الرئيس الإسرائيلي يمنح نتنياهو 10 أيام إضافية لتشكيل حكومة ائتلافية
قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الجمعة، إن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مهلة حتى الـ21 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتشكيل حكومة جديدة بعد أن منحه الرئيس هرتسوج مهلة مدتها 10 أيام إضافية.
ومع حلول موعد انتهاء المهلة الأصلية التي حصل عليها لتشكيل الحكومة يوم الأحد، سعى نتنياهو للحصول على أسبوعين إضافيين كحد أقصى يسمح به القانون، ومنحه هرتسوج، الذي يعد منصبه شرفيا إلى حد كبير، عشرة أيام إضافية.
وقال هرتسوج في رسالة إلى نتنياهو أعلنها مكتبه: "هذه أيام معقدة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي عندما تمثل الخلافات حول قضايا أساسية تهديدا بتمزيق (المجتمع) وإشعال العنف والكراهية".
وطالب هرتسوج بتشكيل حكومة تمثل البلد بأسره وتحالف يجري حوارا محترما.
وجرى تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات جرت في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم حصوله على دعم الأغلبية في الكنيست لم يتمكن بعد من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المتعلقة بتشكيل الائتلاف.