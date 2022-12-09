الرئيس الإسرائيلي يمنح نتنياهو 10 أيام إضافية لتشكيل حكومة ائتلافية

ومع حلول موعد انتهاء المهلة الأصلية التي حصل عليها لتشكيل الحكومة يوم الأحد، سعى نتنياهو للحصول على أسبوعين إضافيين كحد أقصى يسمح به القانون، ومنحه هرتسوج، الذي يعد منصبه شرفيا إلى حد كبير، عشرة أيام إضافية.

وقال هرتسوج في رسالة إلى نتنياهو أعلنها مكتبه: "هذه أيام معقدة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي عندما تمثل الخلافات حول قضايا أساسية تهديدا بتمزيق (المجتمع) وإشعال العنف والكراهية".