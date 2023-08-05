مفارقات ألمانيا.. تراجع التطرف اليميني وزيادة العداء للأجانب

أظهرت دراسة أجرتها جامعة لايبزيغ الألمانية، نتائج متناقضة حول مدى انتشار التطرف اليميني والعداء للأجانب في ألمانيا.

ويعكس هذا التناقض، حالة عدم اليقين في المجتمع الألماني في زمن كورونا وحرب أوكرانيا.

واستنادا إلى استطلاعات رأي كانت تجرى كل عامين منذ عام 2002، أراد فريق من الباحثين في مركز أبحاث التطرف اليميني والديمقراطية بجامعة لايبزيغ، معرفة مدى استقرار النظام السياسي في ألمانيا.

والخلاصة كانت هذه المرة متناقضة، حيث تراجع تأييد التصريحات اليمينية المتطرفة في كل أنحاء ألمانيا، وخاصة في شرق البلاد.

ولا يزال هناك فقط 2% من سكان ألمانيا الشرقية سابقا لديهم تصور يميني متطرف عن العالم، انخفاضا من 10% عام 2020.

في المقابل، فإن العداء للأجانب ازداد في شرق ألمانيا من 27,8% إلى 31%.

أما في غرب ألمانيا فانخفض العداء للأجانب من 13,7% إلى 12,6%.

ويرى 40% من الألمان في شرق البلاد، أن ألمانيا أصبحت غريبة جدا بسبب كثرة الأجانب، وهذا ما يراه حوالي 25% من الألمان في غربي البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية