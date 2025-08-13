وزير الخارجية المصري: العملية العسكرية الإسرائيلية والتوسع فيها داخل غزة لن تحقق لإسرائيل الأمن

"تحالف الراغبين" يحددون موقفهم من مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا
الرئيس الأوكراني بعد الاجتماع مع الاتحاد الأوروبيالمصدر: أ ف ب
13 أغسطس 2025، 6:43 م

 حددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الرؤساء المشاركون في ما يسمى "تحالف الراغبين"، موقفهم بشأن الطريق إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في بيان صدر بعد اجتماع عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء في البيان المشترك، الذي نشرته بريطانيا قبل يومين من القمة المزمع عقدها بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: "يجب أن يكون لدى أوكرانيا ضمانات أمنية قوية وذات مصداقية للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها على نحو فعال".

وقالت الدول الثلاث في البيان "تحالف الراغبين على استعداد لأداء دور نشط، عبر وسائل منها خطط الراغبين في نشر قوة طمأنة (لأوكرانيا)بمجرد توقف الأعمال القتالية".

وأضافت "ينبغي عدم وضع أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول أخرى. يجب ألا يكون لروسيا حق النقض (الفيتو) ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

