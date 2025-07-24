"لن أدمّر شركاته".. ترامب يعلق على سحب الدعم الحكومي لماسك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية، وإنه يريد ازدهار أعمال الملياردير الرائد في قطاع التكنولوجيا.

وذكر ترامب في منشور على إحدى منصات التواصل الأجتماعي: "يقول الجميع إنني سأدمر شركات إيلون من خلال سحب بعض، إن لم يكن كل، الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأمريكية. الأمر ليس كذلك!،أريد أن تزدهر شركة إيلون وجميع الشركات في بلدنا" وفق تعبيره.

وتأتي التصريحات عقب تحذير ماسك لمستثمري شركة تسلا أمس الأربعاء من أن تخفيضات الحكومة الأمريكية في دعم شركات صناعة السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى "أرباع مالية قليلة مليئة بالتحديات" للشركة.

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وأنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، وقاد محاولة عشوائية لإدارة الكفاءة الحكومية لخفض النفقات وتقليص القوى العاملة الاتحادية.

وتنحى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن منصبه كمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية في أواخر مايو/ أيار الماضي ليركز مرة أخرى على إمبراطوريته التكنولوجية.

واندلعت خلافات بين ترامب وماسك بعد ذلك بوقت قصير عندما وجه ماسك انتقادات علنية لمشروع قانون الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري بشأن خفض الضرائب والإنفاق، مما أدى إلى إطلاق ترامب تهديدات بإلغاء عقود حكومية اتحادية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك.