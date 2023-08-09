روسيا: تلويح "إيكواس" بالتدخل العسكري لن يساهم في تهدئة الأوضاع بالنيجر
قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، اليوم الاربعاء، إن تلويح دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" بالتدخل العسكري في النيجر "لن يساهم في تهدئة الأوضاع".
وأعرب زايتسيف عن امنتياته في أن تبذل الدول الأفريقية جهودا لحل الأزمة في النيجر دبلوماسيا بالتزامن مع بدء عملية تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.
وعينت السلطة العسكرية فى النيجر قبل يومين، وزير المالية السابق على مهمانى لايمن زينى فى منصب رئيس رئيس وزراء انتقالي وكلفته بتشكيل مجلس وزاري معاون له.
وأضاف المتحدث الروسي، أن "وضع الرعايا الروس في النيجر مستقر وسفارتنا في مالي على تواصل معهم"، ونصحت المواطنين الروس بعدم السفر إلى النيجر.