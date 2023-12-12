مادورو يعتزم بحث "التهديدات" الأمريكية خلال قمته مع رئيس غويانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، أنّه يعتزم خلال قمّته المرتقبة الخميس مع نظيره الغوياني عرفان علي، بحث "التهديدات" الناجمة عن "ضلوع" واشنطن في النزاع بين البلدين حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.

وقال مادورو في منشور على منصّة "إكس"، "آمل أن نتمكّن خلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى من معالجة التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار في بلدينا، بما في ضلوع القيادة العسكرية الأميركية الجنوبية التي بدأت عملياتها في المنطقة المتنازع عليها"، مضيفا أنّ "الوجود الأميركي في غويانا يتعارض مع تطلّعنا إلى إبقاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، بلا صراع وبلا تدخّل لمصالح أجنبية".

وهاجمت كراكاس بشدّة حكومة عرفان علي بعد أن أعطت "الضوء الأخضر" لإقامة قواعد عسكرية أميركية في غويانا. والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتّحدة عن مناورات عسكرية جوية "روتينية" في غويانا.

ويعتزم الرئيسان الفنزويلي والغوياني الاجتماع في سينت فنسنت وغرينادين الخميس لحلّ الخلاف الحدودي بين بلديهما حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة جورجتاون التي تطالب بها كراكاس.

وسيحضر اللقاء الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يحاول التوسط بين الطرفين "بناء على طلبهما".