الأتراك يترقبون جولة ثانية للانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخهم

وأفضت الانتخابات التشريعية إلى احتفاظ إردوغان بالأغلبية في البرلمان.

وستعتمد نتيجة الجولة الثانية جزئياً على مرشح ثالث هو سنان أوغان (قومي متطرّف) بعد فوزه بنحو 5,2% من أصوات الجولة الأولى، غير أنّه لم يُعلن بعد إن كان سيدعم أحد المرشّحَين.

ولم يكن للأزمة الاقتصادية والزلزال المدمّر الذي وقع في السادس من شباط/فبراير وأودى بما لا يقل عن 50 ألف شخص، الآثار التي توقّعها المحلّلون.

فقد أثار ردّ الحكومة الذي اعتُبر متأخّراً، غضب العديد من الناجين. لكنّ هذا الغضب لم يُترجم في صناديق الاقتراع، اذ جدّدت المحافظات المتأثّرة بشدّة ثقتها بالرئيس الذي وعد بإعادة بناء 650 ألف منزل في المناطق التضرّرة في أسرع وقت ممكن.

ورأت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة أن تصّدر الرئيس المنتهية ولايته نتائج الجولة الأولى "يعدّ نجاحاً كبيراً"

احترام الاقتراع

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا معسكر المعارضة الممثَّل في تحالف واسع يقوده "حزب الشعب الجمهوري" الذي أسّسه مصطفى كمال أتاتورك، إلى "حسم (نتيجة الانتخابات) من الجولة الأولى".

ورغم محاولات المعارضة التشكيك في النتائج مساء الأحد، رأى مراقبون من مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنّ الانتخابات قدّمت للأتراك خيارًا سياسيًا حقيقيًا، وذلك رغم "الميزة غير المبررة" التي منحتها وسائل الإعلام الرسمية للرئيس اردوغان.