خطوة غير مسبوقة.. اليابان تسعى لفتح مكتب للناتو
قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأربعاء، إن اليابان تجري محادثات لفتح مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو الأول من نوعه في آسيا.
وأضاف هاياشي، خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن في مناقشات بالفعل، لكن لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد".
وأشار هاياشي إلى أن "غزو روسيا لأوكرانيا جعل العالم أقل استقرارًا وأكثر اضطرابًا، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها التي تتجاوز حدود أوروبا؛ ما أجبر اليابان على إعادة التفكير في الأمن الإقليمي.
وأوضح الوزير. أن "ما يحدث في أوروبا الشرقية يؤثر بشكل مباشر على منطقة المحيط الهادئ. ولهذا السبب التعاون بيننا في شرق آسيا وحلف الناتو ذو أهمية متزايدة".
وأضاف أن "اليابان ليست عضوًا في معاهدة الناتو، لكن هذه الخطوة تبعث برسالة إلى أن شركاء التكتل في آسيا والمحيط الهادئ ينخرطون بطريقة ثابتة للغاية مع الناتو".
وكان سفير اليابان في الولايات المتحدة كوجي توميتا كشف عن تقارير لخطط إنشاء "الناتو" مكتب اتصال له في اليابان، في خطوة قد تغضب بكين، التي قالت عقب تقارير أولية بشأن إنشاء المكتب، إن الخطوة تدعو إلى "يقظة عالية".