خطوة غير مسبوقة.. اليابان تسعى لفتح مكتب للناتو

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأربعاء، إن اليابان تجري محادثات لفتح مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو الأول من نوعه في آسيا.

وأضاف هاياشي، خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن في مناقشات بالفعل، لكن لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد".

وأشار هاياشي إلى أن "غزو روسيا لأوكرانيا جعل العالم أقل استقرارًا وأكثر اضطرابًا، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها التي تتجاوز حدود أوروبا؛ ما أجبر اليابان على إعادة التفكير في الأمن الإقليمي.

وأوضح الوزير. أن "ما يحدث في أوروبا الشرقية يؤثر بشكل مباشر على منطقة المحيط الهادئ. ولهذا السبب التعاون بيننا في شرق آسيا وحلف الناتو ذو أهمية متزايدة".