وساطة إثيوبية لاستضافة لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي
أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، عن مبادرة وساطة، تعرض فيها استضافة لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو، في "أديس أبابا".
وقالت الخارجية الإثيوبية، إن "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد) كلفتها بلعب دور للوساطة بين طرفي الصراع في السودان.
وقال ملس ألم المتحدث باسم الخارجية السودانية، إنه "من أجل التقريب بين القوى السودانية.. تم الاتفاق على أن تستضيف أديس أبابا الحوار بين القوى السودانية".
بالتزامن مع ذلك، قال مصدر في الخارجية السودانية، إنه تم إبلاغ هيئة "إيغاد" برفض السودان رئاسة كينيا للجنة أزمة السودان؛ لأنها غير محايدة.
من جهة أخرى، قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الجرائم في شمال دارفور ستتفاقم ما لم يتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال.
وأكد المفوض الأممي، أن الاشتباكات في شمال دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.