وساطة إثيوبية لاستضافة لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي

أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، عن مبادرة وساطة، تعرض فيها استضافة لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو، في "أديس أبابا".

وقالت الخارجية الإثيوبية، إن "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد) كلفتها بلعب دور للوساطة بين طرفي الصراع في السودان.

وقال ملس ألم المتحدث باسم الخارجية السودانية، إنه "من أجل التقريب بين القوى السودانية.. تم الاتفاق على أن تستضيف أديس أبابا الحوار بين القوى السودانية".