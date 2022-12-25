نائب إيراني يدعو إلى استقالة الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي

وأضاف: "في بداية حكومة رئيسي كان سعر الدولار 260 ألف ريال، واليوم تجاوز 390 ألف ريال، وهذا يعني أن سعر الصرف قد ارتفع بنحو 50%".

وقد سجلت العملة الإيرانية اليوم الأحد انهياراً جديداً يضاف إلى الانهيارات السابقة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد قرابة 410 آلاف ريال في سوق طهران الحرة.

وناقش البرلمان الإيراني، يوم الأحد، زيادة سعر الصرف وخطة الحكومة وأداءها. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في هذا الاجتماع: "هذا العام قمنا بإقرار قانون يتعلق بالعملات الأجنبية، لكن لم يتم تطبيقه، وهي إحدى المشاكل".

وأثيرت انتقادات لأعضاء البرلمان بينما توجه رئيس البنك المركزي علي صالح آبادي إلى البرلمان مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي.